Renomado professor de Jiu-Jitsu, Roberto Roleta vestiu o kimono para lutar contra um atleta com necessidades especiais, em torneio da SJJSAF no Rio de Janeiro.

O duelo contra o faixa-roxa Diogo Oliveira (Fadda JJ) fez parte da abertura do evento, no qual personalidades do Jiu-Jitsu encaram atletas com necessidades especiais em uma celebração da integração do Jiu-Jitsu, sempre celebrada nos eventos da SJJSAF.

Confira o combate no vídeo abaixo!