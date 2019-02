Léo Peçanha e o desafio de ensinar Jiu-Jitsu para crianças autistas, nos Estados Unidos

Share it

O Jiu-Jitsu é para todos. Seguindo esta filosofia, Leonardo Peçanha, faixa-preta líder da GMI Kronos BJJ, resolveu levar a arte marcial para crianças diagnosticadas com autismo em uma clínica em Arkansas, nos Estados Unidos.

Léo Peçanha começou a ensinar as crianças logo após mais uma conquista no Jiu-Jitsu competitivo. O professor dominou o pesadíssimo e absoluto no Atlanta Open, ao vencer cinco lutas, três delas por finalização. Embalado pelas conquistas, Léo está feliz por poder propagar a arte para as crianças.

“Comecei o trabalho em uma clínica que cuida crianças com autismo. Está sendo muito interessante e desafiador. É muito bom ver como o Jiu-Jitsu pode melhorar a vida de todo mundo, pois é um esporte que vai além das medalhas. Estou muito feliz com essa oportunidade”, conta Peçanha.

Só em 2019, num curto espaço de tempo, Peçanha acumula quatro medalhas de ouro por conta de suas vitórias no peso e absoluto do Austin e Atlanta Open, ambos torneios da IBJJF.

“Eu luto sempre com o objetivo de finalizar, sempre foi assim desde quando eu tinha 5 anos. Não ia ser agora que ia mudar, né (risos). Estou empolgado para esta temporada e meu objetivo maior é vencer o Mundial Master, em Las Vegas”, encerra Peçanha.

Leonardo volta a lutar no Houston Open neste fim de semana e no Pan da IBJJF, programado para o dia 20 de março.

(Fonte: Assessoria de imprensa)