10 erros a serem corrigidos para melhorar o seu Jiu-Jitsu hoje

Onde você mais erra no Jiu-Jitsu? É na postura? Na preguiça? Na dieta seguida sem determinação?

Hoje, o GRACIEMAG.com lista dez erros que você não pode cometer no Jiu-Jitsu. Mais do que ensinar, no entanto, queremos aprender com vocês: qual é o erro mais comum no Jiu-Jitsu para você? Divida com os demais leitores e ajude todo mundo a melhorar.

1. Cotovelos longe do corpo

No Jiu-Jitsu, não há praticamente nenhuma posição em que o cotovelo deva ficar longe do corpo. Manter os cotovelos colados ao corpo o tempo todo significa evitar chaves de braço, desequilíbrios, amarração e coisa pior. Fique sempre protegido e não dê brechas com o cotovelo coladinho ao corpo, no ataque ou na defesa.

2. Erro na postura

O segredo maior do Jiu-Jitsu é a postura, algo que o faixa-branca precisa prestar atenção desde cedo. Aprenda a manter suas costas eretas quando estiver dentro da guarda de alguém. Uma boa postura vai salvar você de ser desequilibrado, raspado e finalizado. Lembre-se, ainda, de manter os dedos do pé dobrados e fincados no dojô, e não apenas com o peito do pé deitado no chão. Isso evita que você seja raspado ou empurrado de bobeira.

3. Ignorar a defesa pessoal

Não ignore as técnicas de defesa pessoal. Quanto mais básicas, pode acreditar, mais úteis elas serão. Ou você pretende ser um faixa-preta que se desespera para sair de uma gravata qualquer? Repita o básico no início do treino, para aquecer. Faça 20, 50 golpes para cada lado, e veja seu Jiu-Jitsu fluir com muito mais rapidez.

4. Competir no treino

O tatame da sua academia não é área de luta de competição. Lá você tem de treinar, perder, bater e aprender. Só batendo e exercitando suas deficiências você vai se tornar um lutador completo. Tentar ‘ganhar treino’ só limita seu jogo, afinal você vai apenas tentar o que você já sabe fazer bem.

5. Olhar para a gola no estrangulamento

Quando for atacado no estrangulamento, tente colocar o queixo no peito mas jamais olhe para a gola. Você vai acabar virando para a direção do golpe, ou abrindo espaço para o kimono entrar mais. Olhe para o cotovelo do adversário, puxe o ombro e o braço dele para aliviar a pressão e gire o quadril para o lado certo para escapar.

6. Deixar o braço ao tentar passar

Ao buscar a passagem, cuidado para o braço não ficar dentro da guarda, o que é meio caminho para tomar um triângulo.

7. Cruzar os pés

Aprenda no vídeo abaixo alguns erros comuns, como o erro de postura e os cotovelos abertos do lutador que está por cima, possibilitando vários ataques. Veja o atleta que está por baixo aplicar um armlock e cruzar os pés, o que nesse caso ajuda na defesa do golpe.

8. Ferir a hierarquia, por ego ou desatenção

Convidar um companheiro mais graduado para treinar pode ser encarado como uma falta de respeito e hierarquia. Espere que o mais graduado o convide.

9. Treinar como leão, alimentar-se como passarinho

Procure se alimentar bem antes e após os treinos de Jiu-Jitsu. De preferência com o acompanhamento de um profissional. Evite treinar com fome ou com a barriga cheia, e não tome suplementos sem acompanhamento médico. Especialmente, beba litros de água, antes e depois do Jiu-Jitsu.

10. Aprender a atacar e esquecer as defesas

Aprender uma boa defesa dos golpes é mais importante do que aprender 50 finalizações diferentes, daquelas que você não vai conseguir usar. Decore onde seu corpo precisa estar para se defender de cada posição. Corrija seus erros na hora mesmo, com os atletas mais graduados.