10 virtudes para se tornar um professor de Jiu-Jitsu inesquecível para todos

Share it

1. Se o professor se interessa pelos alunos novatos, e se interessa por Jiu-Jitsu, ele estará sempre interessado em treinar Jiu-Jitsu com seus alunos novatos.

2. Grandes mestres ensinam que aprender também pode ser uma tarefa divertida. E que, naturalmente, nos revela que não há nada impossível de ser ensinado, nem de ser aprendido. Para tal, basta que haja duas pessoas no recinto interessadas: o professor e o aluno.

3. Um sinal de que o professor de Jiu-Jitsu é bem sucedido: a turma evolui e treina com o máximo de empenho como se o mestre nem existisse.

4. Para se tornar um bom orientador, deve-se primeiro conhecer as inquietações de seus pupilos. É a tal capacidade, como já ensinava a poeta e professora carioca Cecília Meirelles, de “descer à alma” das alunas e alunos.

5. Mente aberta e mentalidade coletiva são atributos essenciais ao professor de Jiu-Jitsu. Ao amarrar a faixa de instrutor, ele deve compreender que não está no tatame mais para melhorar sua técnica – mas para mudar a vida dos outros.

6. O professor inesquecível não nos ensina uma chave de braço ou uma técnica. Isso vem depois. O que faz um mestre impossível de ser esquecido é sua capacidade de nos fazer enxergar que não existe nenhum degrau intransponível ou dificuldade insuperável, não importa a origem, idade ou força física da pessoa.

7. Para moldar mentes miudinhas, basta um grande coração. Uma pessoa motivada, autoconfiante e segura de si mesma pode ir dez vezes mais longe do que ela própria imaginava.

8. Como disse o instrutor Juliano Leon, em artigo no GRACIEMAG: “Ser um professor ou sensei de artes marciais, no fundo, é ter na mente inúmeras dúvidas e apenas uma certeza: a de que um faixa-preta é capaz de mudar o mundo todos os dias.”

9. Seja um instrutor pontual, esteja sempre com o kimono impecável e procure jamais levantar a voz para um aluno pequeno ou demonstrar indiferença diante de pais, visitantes e atletas. Sua atitude naquele dia pode ser uma ótima primeira impressão – ou a última.

10. Ensine e trate os alunos como você gostaria de ser tratado como um aprendiz.