10 frases para você explicar o que é Jiu-Jitsu para qualquer um

“O Jiu-Jitsu é o maior instrumento educativo que existe.”
~ Grão-Mestre Carlos Gracie
“É o triunfo da inteligência sobre a força bruta.”
~ Grão-Mestre Rorion Gracie
“O Jiu-Jitsu é a escola onde o agressivo descobre seus limites e o tímido se socializa.”
~ Grão-Mestre Carlos Rosado
“Jiu-Jitsu não é a arte de bater, e sim a de jamais apanhar.”
~ Mestre Royce Gracie
“Faça um teste hoje mesmo. Afinal, uma aula de Jiu-Jitsu vale mais do que mil palavras.”
~ Mestre Fabio Gurgel
“Jiu-Jitsu é a arte de dominar fisicamente um antagonista, sem necessidade de machucar.”
~ Professor Demian Maia
“O Jiu-Jitsu é uma metáfora para a própria vida. Ao se testar nesse laboratório idealizado e confortável que é a academia, e depois nos campeonatos, a pessoa consegue absorver lições e adequá-las ao cotidiano. Por isso o Jiu-Jitsu talvez seja o melhor método de autoconhecimento jamais inventado”.
~ Professor Luca Atalla
“Jiu-Jitsu é a arte de defesa inteligente que despreza o uso de fogo contra fogo, e usa água contra fogo.”
~ Professor Rener Gracie
“O Jiu-Jitsu é uma espécie de arte da metamorfose, onde volta e meia vemos um cordeiro virar um leão.”
~ Professor Paulo Miyao
“Jiu-Jitsu é a arte de dobrar roupa com gente dentro.”
~ Anônimo