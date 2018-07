Vídeo: O treino de Paulo Miyao para aquecer a guarda no Jiu-Jitsu

Share it

De olho no título até 76kg do Spyder Invitational, que chega à sua fase de quartas de final neste sábado, dia 21 de julho, Paulo Miyao afiou sua guarda elástica em dia de treinos em Seul, na Coreia do Sul.

A equipe de GRACIEMAG, presente na capital asiática, estava atenta e registrou os melhores lances do treino da fera, assim como de outros craques faixas-pretas que entram em ação no evento que promete sacudir o cenário da arte suave mundial.

Confira no vídeo abaixo o aquecimento de Paulo Miyao e fique ligado no nosso Instagram para ver em primeira mão todos os bastidores e resultados do Spyder Invitational BJJ Championship!

Spyder Invitational BJJ Championship

Seul, Coreia do Sul

21 de julho de 2018

Até 76kg

Paulo Miyao (Unity) x Matheus Gabriel (Checkmat)

AJ Agazarm (Gracie Barra) x Isung Jang (Wire BJJ)

Shane Hill-Taylor (Lloyd Irvin) x Jonnatas Gracie (Atos JJ)

Masahiro Iwasaki (Carpe Diem) x Hugo Marques (Soul Fighters)

Acima de 76kg

Vinicius Ferreira (Alliance) x Charles Negromonte (Roger Gracie)

Kaynan Duarte (Atos JJ) x Matheus Godoy (Alliance)

Craig Jones (Absolute MMA) x DJ Jackson (Lloyd Irvin)

Vitor Hugo (Ribeiro) x Tommy Langaker (Kimura)

Superluta

Ben Henderson x Eduardo Telles