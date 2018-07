Cláudio Hannibal ensina sua transição para as costas que funcionou no UFC

Share it

Sem atuar desde 2014 por conta de uma série de lesões, Cláudio Hannibal voltou ao UFC em 2018 e agiu no cage como se tivesse lutado há pouco. Isso porque na luta contra Nordine Taleb, no UFC Fight Night 130, em 27 de maio, Hannibal colocou seu Jiu-Jitsu em prática para definir o resultado.

Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Hannibal pegou com um mata-leão justo ainda no primeiro assalto, e a transição para tal conclusão foi amplamente treinada pela fera ainda de kimono. No seu hiato dos cages, Hannibal não deixou o kimono de lado, e o lastro de competição e treinos intensos de Jiu-Jitsu o fizeram voltar com gás e tranquilidade ao maior palco de MMA do planeta.

A sua transição para as costas, que resultou na finalização, foi ensinada pela fera para você, leitor fiel de GRACIEMAG. Confira no vídeo abaixo, estude os detalhes para adicionar no seu jogo e ouça de Cláudio Hannibal a importância de estar sempre treinado e pronto para lutar.