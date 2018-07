Jiu-Jitsu no cage: O estrangulamento sonífero de Rafael Iunes no WOCS 51

Share it

Conhecido evento de MMA nacional, o Watch Out Combat Show (WOCS) realizou sua edição de número 51 neste mês de julho, com um interessante duelo na abertura do card principal. Saíram as luvas e entraram os kimonos, em disputa de faixas-pretas no cage do evento.

De um lado, nosso GMI Rafael Iunes, das academias Gracie Barra Bandeirantes e Recreio, contra Tiago Araújo, da Infight. O duelo seguiu as regras d IBJJF, com a diferença das grades ao invés de área de segurança, com todas os prós e contras do limite do espaço limitado.

Tiago saiu na frente da disputa, com boa passagem de guarda, mas Rafael estava esperto no combate, conseguiu se livrar do sufoco e pegar as costas, posição na qual atacou no estrangulamento. Seu irmão e também GMI Guilherme Iunes incentivou Rafael para investir firme na posição, e o atleta arrochou até que seu adversário dormisse, com menos de um minuto para o fim da disputa.

Veja o vídeo abaixo e curta esta exibição de habilidade do Jiu-Jitsu nas grades do MMA!