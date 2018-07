Feras do Jiu-Jitsu garantem presença no Abu Dhabi Grand Slam de Tóquio; inscreva-se já

Share it

Restam apenas seis dias para você se registrar e competir no primeiro evento desta temporada 2018/2019 do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour. As inscrições para o evento no Japão se encerram no dia 24 de julho, e o evento é aberto a atletas de todas as nacionalidades. As informações para participar estão no link https://events.uaejjf.org/en/event/109

O torneio promete apresentar o melhor do Jiu-Jitsu mundial com os maiores atletas da atualidade, e estes terão a oportunidade de somar preciosos pontos no ranking da UAEJJF, que premiará os melhores da temporada com um total de 120 mil dólares.

Para o evento em Tóquio, nomes como Paulo Miyao, João Gabriel Rocha, Claudia Do Val, Nathiely de Jesus, Kaynan Duarte, Rudson Matheus, Gutemberg Pereira, Bianca Basílio, Mayssa Caldas, Amal Amjahid, DJ Jackson, Larissa Paes e Samantha Cook já garantiram presença.

Além das emoções das disputas entre atletas de todas as categorias e faixas, o evento conta ainda com o retorno do Abu Dhabi Legends, e o primeiro duelo será entre o bi-campeão do Legends Vitor Shaolin contra o japonês Daisuke Sugie.

A temporada 2018/2019 do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour já tem suas cinco próximas paradas agendadas. Confira a lista!

Tóquio – 29 de julho

Los Angeles – 22 e 23 de setembro

Rio de Janeiro – 16 a 18 de novembro

Abu Dhabi – 7 a 9 de fevereiro

Londres – 9 e 10 de março

Para maiores informações sobre todos os eventos da temporada, clique aqui!

(Fonte: Assessoria de imprensa)