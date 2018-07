Com Gracie entre os brasileiros, GP do Bellator confirma 10 atletas para disputa de meio-médios

Share it

Com fortes adições feitas no seu plantel, o Bellator decidiu apimentar as coisas na sua divisão até 77kg. Em celebração ao seu formato mais conhecido de torneio, a organização irá realizar um grande GP com dez atletas em disputas no peso meio-médio.

Entre os nomes escalados, Neiman Gracie, finalizador com o sangue da família mais casca-grossa do mundo, se junta a craques como Douglas Lima, Rory MacDonald, Jon Fitch, Michael “Venon” Page, Lorenz Larkin, Paul Daley, Andrey Koreshkov, Ed Ruth e Yaroslav Amosov.

Os desdobramentos do torneio, que serão transmitidos com exclusividade pelos canais Fox Sports, começam já no Bellator 206, agendado para o dia 29 de setembro, com a trilogia entre os ex-campeões da divisão Douglas Lima e Andrey Koreshkov, em card no qual o atual campeão dos meio-médios, Rory MacDonald, encara Gegard Mousasi pelo cinturão dos médios, na luta principal.

Neiman, por sua vez, deve encarar o “carrapato” Fitch em uma das lutas mais desafiadoras da sua invicta carreira. A data será divulgada em breve pelo Bellator, com previsão de ser realizada ainda em 2018.

E para você, amigo leitor, quem levará a melhor neste GP inflamado entre meio-médios? Comente conosco!