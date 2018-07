“Concentre-se no básico e não tenha pressa de aprender”, ensina Vitor Terra

Share it

Professor da nossa GMI Gracie Terra, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Vitor Terra preza por alguns conceitos básicos para seu alunos iniciantes.

Competidor ferrenho, Terra listou para as páginas de GRACIEMAG suas principais dicas para os atletas evoluirem bem nos primeiros passos do Jiu-Jitsu, como absorver ao máximo os conceitos básicos, atentar à defesa pessoal, se alimentar corretamente e nunca deixar de tirar uma dúvida com seu professor.

Confira abaixo as dicas de Vitor Terra para você evoluir e chegar com lastro na sua próxima graduação!

1. O primeiro passo é fundamental: encontrar um professor em que você confie, num ambiente de treinamentos que faça você se sentir em casa. Ninguém evolui se vai treinar chateado ou incomodado.

2. Jiu-Jitsu não é força. Tente fazer o mínimo o mínimo de força possível nesse início. Se você está bufando e trincando os dentes para executar uma manobra, provavelmente está forçando demais.

3. Concentre-se no básico e não tenha pressa de aprender tudo. O melhor caminho para subir para o degrau dos faixas-azuis naturalmente é não se afobar. O lema é: “O que começa certo termina certo”. Lembre-se de todo dia exercitar sua paciência e perseverança.

4. Muita gente se esquece do principal: o professor está ali para tirar ensinar e esclarecer o que você não está conseguindo executar. Se tiver alguma dúvida, pergunte.

5. É crucial respeitar seu corpo. Procure não treinar pensando em quantidade, mas qualidade.

6. Deixe o seu ego de lado e não escolha treino. Nessa etapa, não faz a mais leve diferença se você for finalizado uma ou dez vezes no mesmo dia; o importante é capitalizar o erro, entender o que você está errando. É a postura do tronco? São os braços abertos demais? Falta mover o quadril? Pergunte ao seu professor ou a um colega mais graduado.

7. Sempre que aprender uma posição nova, escolha um lado favorito para praticá-la e repita até dominá-la. Jamais comece treinando logo para os dois lados, isso pode ficar para depois.

8. A essência do Jiu-Jitsu é a defesa pessoal, portanto é preciso não se esquecer de treinar movimentações que não são vistas em campeonatos. Não esqueça que a arte vai muito além das competições. Além do mais as técnicas úteis para o dia a dia ajudam você a entender os conceitos do Jiu-Jitsu e fazem você treinar melhor na hora do rola.

9. Invista em aulas particulares. Se por algum motivo estiver desconfiando que faltam alguns ajustes ou que você está evoluindo muito pouco, uma atenção especial do professor pode ser suficiente para tirar suas dúvidas pontuais e fornecer ao seu jogo um detalhe pequeno capaz de fazer uma diferença gigante.

10. Quem vai longe no Jiu-Jitsu é quem se alimenta bem e se hidrata o tempo todo. Além de beber água, busque alimentos que saciam e deixam você sempre leve e cheio de energia para treinar, como água de coco, suco de maçã e de melancia.