Max Gimenis, Kaynan Duarte, Manuel Ribamar e Jamil Hill são destaque no NY BJJ Pro de Jiu-Jitsu

A movimentada Nova York recebeu no último final de semana grandes feras do Jiu-Jitsu na sua edição do BJJ Pro, evento que premia os melhores de cada categoria não apenas com as medalhas douradas mas com prêmios em dinheiro.

Além dos absolutos, da faixa-azul à faixa-preta feminino, as categorias de peso no masculino premiaram seus vencedores, e nomes conhecidos do cenário figuraram nos pódios do pena ao pesadíssimo.

Na categoria mais pesada, a dos pesadíssimos, quem levou a melhor foi Max Gimenis (GFTeam). A fera encarou Mahamed Aly (Lloyd Irvin) na final e conseguiu bater a fera, levando para casa os 4 mil dólares de premiação.

Já nos pesos pesados foi a vez de Kaynan Duarte (Atos) brilhar. Ainda novo em sua corrida na faixa-preta, Kaynan ficou no topo do pódio que teve Murilo Santan (Unity) em segundo, além de Tim Spriggs (Lloyd Irvin) e Holando Monteiro (GD Jiu-Jitsu) em terceiro.

No peso médio, Manuel Ribamar (Unity) faturou o ouro e o cheque da IBJJF, ao bater John Satava (Alliance) na finalíssima. Satava mordeu, além da prata, um prêmio de 1.500 dólares pela segunda colocação.

Antes, no peso-pena, Jamil Hill (Lloyd Irvin) mostrou que ainda está embalado após a conquista do título mundial. A fera americana mordeu o topo do pódio ao bater Thiago Macedo (Rodrigo Pinheiro JJ) no duelo final da categoria.

No absoluto feminino, Cláudia do Val (De la Riva) superou Nathiely de Jesus (Unity) para garantir a premiação de 1.500 dólares.

Confira abaixo os resultados completos na faixa-preta!

Black / Adult / Male / Feather

1 – Shane Jamil Hill-Taylor – Team Lloyd Irvin

2 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

3 – Alexandre Faria Molinaro – Carlson Gracie Team

3 – Silvio Duran de Barros Saraiva – Vitor Shaolin BJJ

Black / Adult / Male / Middle

1 – Manuel Ribamar V. de Oliveira Filho – Unity Jiu-jitsu

2 – Jonathan T. Satava – Alliance

3 – Dante Leon – GF Team

3 – Johnny Joachin Tama Apolinario – Alliance

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Kaynan Casemiro Duarte – Atos Jiu-Jitsu

2 – Murilo Silva Ferreira de Santana – Unity Jiu-jitsu

3 – Horlando de Jesus Monteiro – GD Jiu-Jitsu Association

3 – Timothy-Michael Spriggs – Team Lloyd Irvin

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Max dos Santos Gimenis – GF Team

2 – Mahamed Aly Santos da Silva – Team Lloyd Irvin

3 – James Richard Puopolo – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Matthew W Leighton – Bonsai JJ – USA

Black / Adult / Female / Light

1 – Aarae Alexander – Team Lloyd Irvin

Black / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Claudia Fernanda Onofre Valim Doval – De La Riva JJ

Black / Adult / Female / Heavy

1 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – Unity Jiu-jitsu

Black / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Maria Malyjasiak – Zenith BJJ – Las Vegas

Black / Adult / Female / Open Class

1 – Claudia Fernanda Onofre Valim Doval – De La Riva JJ

2 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – Unity Jiu-jitsu

3 – Aarae Alexander – Team Lloyd Irvin