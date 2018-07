Luta completa: Patrício Pitbull defende cinturão peso-pena no Bellator 203

Share it

O Bellator armou seu cage em Roma, na Itália, para realizar seu 203° evento numerado no último sábado, dia 14 de julho. Na luta principal, o casca-grossa Patrício Pitbull reencontrou Daniel Weichel para a revanche valendo o cinturão dos pesos-penas, em transmissão exclusiva dos canais Fox Sports.

A luta foi parelha do primeiro ao quinto round, com chances reais de vitória para ambos os atletas ao longo dos 25 minutos de disputa. Na visão de dois dos três jurados, Patrício foi melhor no duelo e conseguiu defender com sucesso o seu título.

Ao receber de volta o cinturão, o peso-pena brasileiro teve como acompanhantes no cage Fedor Emelianenko e Royce Gracie, e ambos levantaram sua mão após a vitória.

Para conferir os cinco assaltos desse duelo eletrizante, clique nos vídeos abaixo e veja em seguida os resultados completos do evento!

.

Bellator 203

Roma, Itália

14 de julho de 2018

Patrício Pitbull venceu Daniel Weichel na decisão dividida dos jurados

Alessio Sakara venceu Jamie Sloane por nocaute técnico a 1min19s do R1

Andrey Koreshkov nocauteou Vaso Bakocevic 1min06s do R1

Alen Amedovski nocauteou Will Fleury a 1min39s do R1

Maxim Radu venceu Simone La Preziosa por nocaute técnico aos 4min15s do R1