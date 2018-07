De virada: O armlock voador que valeu ouro no absoluto da FJJ-Rio

Share it

O já tradicional Campeonato Carlson Gracie de Jiu-Jitsu, organizado pela FJJ-Rio, foi realizado neste 2018 na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no último sábado, dia 14 de julho.

Atletas de todas as idades e graduações se enfrentaram nos tatames azuis da federação, mas foi no absoluto faixa-preta adulto que um lance curioso chamou a atenção dos fãs da arte suave.

Na finalíssima do peso aberto, que valia além do título um belo cinturão, o recém-graduado faixa-preta Henrique Moreira (Família Abi-Rihan) mostrou que a luta só acaba após o apito da mesa.

Perdendo de 4 a 0 nos pontos para Rafael Braga (Brigadeiro JJ), só restava a Henrique uma finalização para vencer, e foi o que o craque tirou da cartola. Com menos de 20s no relógio, Henrique fez as pegadas e saltou num armlock voador que valeu o título.

Confira no vídeo abaixo o lance vitorioso do absoluto faixa-preta!