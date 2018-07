UFC Boise: Raoni Barcelos estreia com nocaute e Junior Cigano vence luta principal

Share it

A capital do estado de Idaho, nos EUA, recebeu a edição deste sábado do Ultimate. O dia 14 de julho marcou grandes emoções no UFC Boise, em card com treze lutas e um brasileiro ex-campeão no duelo principal.

Junior Cigano, ex-dono do cinturão dos pesados fez seu retorno aos cages, após ser indevidamente suspenso pela USADA após um falso-positivo da agência. Para voltar as cages, Cigano recebeu Blagoy Ivanov em sua estreia no UFC.

Em uma luta cadenciada, Cigano controlou da longa distância, aplicou bonns golpes e pontuou mais que o búlgaro Ivanov, que mesmo recebendo fortes saraivadas do brasileiro não se abalou e ainda chegou a assustar com duros contragolpes.

No fim das contas, vitória para Cigano e a esperança de uma nova caminhada para o brasuca em busca do cinturão da divisão, hoje nas mão de Daniel Cormier

Já no card preliminar, o faixa-preta de Jiu-Jitsu e ex-campeão do RFA Raoni Barcelos enfim realizou o sonho de estrear no UFC. Seu duelo, contra Kurt Holobaugh na divisão de peso-pena não foi dos mais simples, mas o casca-grossa tratou de vencer com propriedade.

Filho do faixa-coral Laerte Barcelos, Raoni tem tem no currículo exímia habilidade nas quedas e finalizações, mas foi na trocação que o brasileiro liquidou a fatura. Com Pedro Rizzo no córner, Raoni teve a instrução para investir no upper,e este aplicou a dica com maestria.

Depois de trocar na curta distância e acertar bom cruzado, Raoni partiu para cima e conectou dois uppers, um destes que levou Kurt ao solo no terceiro roud, valendo a vitória do brasuca e o bônus de 50 mil dólares em seu debute nas oito linhas.

Ainda no card preliminar, a brasileira ex-campeã do Invicta FC Jennifer Maia não conseguiu frear o ímpeto da veterana Liz Carmouche, e acabou superada na decisão dos jurados em sua estreia no octógono. Confira abaixo os resultados completos do UFC Boise!

UFC Fight Night: Cigano x Ivanov

Boise, Idaho, EUA

14 de julho de 2018

Junior Cigano venceu Blagoy Ivanov na decisão unânime dos jurados

Sage Northcutt venceu Zak Ottow por nocaute técnico aos 3min13s do R2

Rick Glenn venceu Dennis Bermudez na decisão dividida dos jurados

Niko Price nocauteou Randy Brown a 1min09s do R2

Chad Mendes venceu Myles Jury por nocaute técnico aos 2min52s do R1

Cat Zingano venceu Marion Reneau na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Alejandro Perez venceu Eddie Wineland na decisão unânime dos jurados

Alex Volkanovski venceu Darren Elkins na decisão unânime dos jurados

Said Nurmagomedov venceu Justin Scoggins na decisão dividida dos jurados

Raoni Barcelos venceu Kurt Holobaugh por nocaute técnico a 1min29s do R3

Liz Carmouche venceu Jennifer Maia na decisão unânime dos jurados

Mark De La Rosa finalizou Elias Garcia no mata-leão aos 2min00s do R2

Jessica Aguilar venceu Jodie Esquibel na decisão unânime dos jurados