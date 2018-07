Vídeo: Talita Treta, Léo Leite e Dudu Dantas são superados no Bellator 202; reveja

Share it

A bruxa estava solta para os brasileiros nessa sexta-feira 13 de mês de julho. Exibido ao vivo e com exclusividade pelos canais Fox Sports, o Bellator 202, realizado em Oklahoma, nos EUA, contou com três representantes brasucas, e todos acabaram sucumbindo a seus adversários no card principal do evento.

O primeiro a entrar em ação foi o bicampeão mundial Léo Leite. O faixa-preta de Jiu-Jitsu e judô conseguiu boa transição no início da luta, mas foi dominado da metade para o fim do primeiro round e nas etapas seguintes, e Chris Honeycutt acabou levando a melhor na decisão dos jurados.

Na luta coprincipal, Dudu Dantas teve o infortúnio de lesionar o pé de forma grave logo no primeiro assalto. Com a deixa, Michael McDonald partiu para cima, liquidou a fatura em menos de um minuto e será o provável próximo desafiante ao cinturão dos pesos-galos.

E na luta principal, Talita Treta não conseguiu soltar o seu jogo e acabou dominada por Julia Budd em duelo que valia o cinturão dos pesos-penas. Depois de dois rounds complicados para a brasileira, Julia encaixou boa combinação de chute e soco que levou Talita ao solo, antes de receber mais alguns golpes e obrigar o árbitro a interromper a disputa.

O próximo evento do Bellator acontece neste sábado, dia 14 de julho, e terá Patrício Pitbull partindo em defesa do seu cinturão peso-pena na luta principal, também com transmissão exclusiva dos canais Fox Sports!

Confira no vídeo abaixo os melhores lances do card principal e os resultados completos em seguida

Bellator 202

Oklahoma, EUA

13 de julho de 2018

Julia Budd venceu Talita Nogueira por nocaute técnico aos 4min07s do R3

Michael McDonald venceu Eduardo “Dudu” Dantas por nocaute técnico aos 58s do R1

Chris Honeycutt venceu Leo Leite na decisão unânime dos jurados

Valentin Moldavsky venceu Ernest James por nocaute técnico aos 4min03s do R2