Jiu-Jitsu: Parque Olímpico da Barra da Tijuca recebe torneio internacional da SAF

Share it

Com a missão de tornar o Jiu-Jitsu brasileiro em modalidade olímpica num futuro próximo, a SJJSAF segue na luta para proporcionar aos praticantes da arte suave eventos de alta qualidade, e seu próximo torneio dá um passo a frente neste quesito.

O Pan-Americano da SAF, agendado para os dias 4 e 5 de agosto, terá como palco a Arena Carioca 1 do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, com disputas em todas as faixas e categorias. O torneio contemplará atletas que queiram testar suas habilidades com kimono e também nas disputas sem pano.

Para participar, acesse os links abaixo e obtenha maiores informações. Não perca esta chance!

Serviço:

Pan-Americano Gi e Nogi da SAF

4 e 5 de agosto de 2018

Arena Carioca 1 – Parque Olímpico, Barra da Tijuca

Valores:

▶ Até 15 anos – R$95,00

▶ 16 anos acima – R$110,00

▶ Festival – R$85,00

▶ Gi e No Gi – R$170,00

▶ Absoluto ou Desafio dos Leves – R$30,00 (inscrição no dia)

PORTAL ONLINE DO CAMPEONATO

www.goo.gl/wJcMkY

REGISTRO ONLINE GRATUITO NO SISTEMA DA SJJSAF

http://todentro.projetosti.com.br/logonsjjsaf.aspx

LOJA DE SERVIÇOS SJJSAF (FILIAÇÕES E CERTIFICADOS)

http://www.sjjsaf.com/loja-2018/