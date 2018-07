Jiu-Jitsu: As melhores finalizações de Patrício Pitbull, campeão em ação no Bellator 203

Share it

Além das emoções do Bellator 202, que traz nesta sexta-feira a campeã mundial de Jiu-Jitsu Talita Treta, lutando pelo cinturão contra Julia Budd, outro finalizador brasileiro entra em ação logo em seguida, no Bellator 203, que rola no sábado, dia 14 de julho.

Patrício Pitbull, líder da Pitbull Brother ao lado do irmão Patrick e um dos pesos-penas de maior sucesso no MMA, terá a missão de defender mais uma vez o seu título no Bellator contra Daniel Walsh, em aguardada revanche.

Para chegar como favorito na disputa, Pitbull traz no currículo uma gama extensa de finalizações, além de mãos poderosas capaz de nocautear qualquer atleta da divisão.

No vídeo abaixo, você confere as melhores conclusões de Patrício no Bellator e aquece para o evento deste sábado, transmitido com exclusividade nos canais Fox Sports!

Bellator 203

Roma, Itália

14 de julho de 2018

Patricio Pitbull x Daniel Weichel

Alessio Sakara x Jamie Sloane

Andrey Koreshkov x Vaso Bakocevic

Simone La Preziosa x Maxim Radu

Michele Martignoni x Simone D’Anna

Will Fleury x Alen Amedovski