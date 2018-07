Bellator 202: Confira a maior vitória de Talita Treta no Jiu-Jitsu

Share it

Em ação no Bellator 202, nesta sexta-feira, a partir das 22h, no Fox Sports 2, Talita “Treta” Nogueira terá um grande desafio pela frente. A fera brasileira encara Julia Budd pelo cinturão peso-pena da organização, em evento realizado em Oklahoma nos EUA.

Invicta no MMA com sete sucessos, Talita tem como vantagem, além de lutar na sua sexta-feira 13 da sorte, uma bagagem invejável no Jiu-Jitsu, com muitos títulos na faixa-preta.

Além do título Mundial em 2011, conquistado ao superar Penny Thomas na divisão de meio-pesados, uma das grandes vitorias de Talita aconteceu no ano de 2014, ao conquistar um absoluto no adulto faixa-preta.

Foi no Campeonato Brasileiro da CBJJ, realizado em São Paulo. Depois de brilhar na divisão de pesadíssimos com o ouro, conquistado sobre Joaquina Bonfim (Gracie Barra), Talita, na época representante da Ryan Gracie, encarou a final do absoluto contra Mackenzie Dern (Gracie Humaitá).

Estrela em ascensão no UFC nos dias de hoje, Mackenzie já havia conquistado o ouro peso-pluma naquele ano. Mas a final do absoluto teve Talita inspirada.

Com melhores ações, Talita conseguiu a vitória nos pontos para se sagrar campeã no aberto.

Bellator 202

Oklahoma, EUA

13 de julho de 2018

Julia Budd x Talita Nogueira

Eduardo “Dudu” Dantas x Michael McDonald

Leo Leite x Chris Honeycutt

Valentin Moldavsky x Ernest James