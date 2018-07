Vídeo: Reveja mestre Leão Teixeira em campeonato de Jiu-Jitsu, há 25 anos

Share it

Referência no ensino do bom Jiu-Jitsu, mestre Leão Teixeira construiu seu nome não só como professor, mas também como competidor ferrenho. Líder da nossa GMI Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mestre Leão sempre figurou nas cabeças dos maiores torneios da modalidade, e um exemplo de sua capacidade na disputa de kimono está eternizado.

A pérola em vídeo é do ano de 1993, há 25 anos, e mostra Leão Teixeira, ainda faixa-preta, em ação no Brasileiro de Jiu-Jitsu, também conhecido na época como Copa Mameluc. Com mestre Robson Gracie como árbitro, Leão usou sua guarda afiada para raspar, e por cima atacou de forma implacável.

Reveja essa relíquia do Jiu-Jitsu competitivo no vídeo abaixo!