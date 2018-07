Vídeo: Os maiores nocautes de Junior Cigano, astro do UFC deste sábado

Share it

Ex-campeão dos pesos pesados, Junior Cigano está determinado a reconquistar o cinturão que já foi seu outrora. E para dar mais um passo rumo ao topo, o brasileiro terá um grande desafio no próximo sábado, dia 14 de julho, em Boise, nos EUA.

Cigano terá pela frente Blagoy Ivanov, na luta principal do card, mas o faixa-preta de Jiu-Jitsu exímio no boxe terá outra grande barreira a superar. Sem atuar no UFC desde maio de 2017, por conta de um alarme falso dado pela USADA no exame antidoping, Cigano terá contra Ivanov a chance de se recolocar no ritmo de luta para buscar o título.

Bagagem não falta ao brasileiro. Além do nocaute histórico sobre Cain Velasquez para conquistar o cinturão dos pesados, hoje na mão de Daniel Cormier, Cigano atropelou outros grandes nomes da divisão com sua direita poderosa, como é o caso dos ex-campeões Fabrício Werdum e Frank Mir, além de nomes lendários como Mirko Crocop e Mark Hunt.

Confira no vídeo abaixo alguns dos maiores feitos de Cigano no cage do UFC e aqueça para o UFC Boise, que terá também a estreia do faixa-preta Raoni Barcelos no card.

UFC Fight Night: Dos Santos x Ivannov

Boise, Idaho, EUA

14 de julho de 2018

Junior Cigano x Blagoy Ivanov

Sage Northcutt x Zak Ottow

Dennis Bermudez x Rick Glenn

Randy Brown x Niko Price

Myles Jury x Chad Mendes

Cat Zingano x Marion Reneau

Eddie Wineland x Alejandro Perez

Darren Elkins x Alex Volkanovski

Justin Scoggins x Said Nurmagomedov

Kurt Holobaugh x Raoni Barcelos

Liz Carmouche x Jennifer Maia

Mark De La Rosa x Elias Garcia

Jessica Aguilar x Jodie Esquibel