Jiu-Jitsu: A finalização em 18s que valeu ouro absoluto no SP BJJ Pro

O que você consegue fazer em 18 segundos num treino de Jiu-Jitsu, caro leitor? Uma queda sorrateira, ou uma segura puxada para a guarda, talvez. Mas no caso de Carina Santi, faixa-preta da nossa GMI G13BJJ, 18 segundos foi tempo suficiente para acumular cinco pontos e finalizar pelo ouro absoluto do São Paulo BJJ Pro, realizado no início deste mês.

Para conseguir tal façanha, Carina puxou para a guarda e rapidamente raspou. Em seguida, avançou para a lateral, enquanto Jéssica Swanson (Soul Fighters) tentava escapar. No descuido da adversária, Carina foi com tudo na gola e estrangulou, com o relógio marcando ainda poucos segundos da finalíssima que rendeu a Carina um cheque de 1.500 reais além do ouro no aberto.

Reveja o lance no vídeo abaixo e pratique suas posições mais fortes em alta velocidade você também!