Inscrições abertas para o Campeonato Cearense de Jiu-Jitsu com e sem kimono

A temporada 2018 do Jiu-Jitsu cearense está a todo vapor para o praticante e competidor do Ranking MEIAGUARDA. Exemplo disto é a chegada de mais um torneio que enriquece o currículo do atleta, o Campeonato Cearense, que já está com inscrições abertas.

Agendado para o dia 5 de agosto, domingo, o evento terá disputas com e sem kimono e o palco dos conferes será o Colégio Piamarta, no Montese, próximo a Igreja São João de Piamarta, local de fácil acesso de carro ou transporte público.

E você, amigo competidor. Já foi campeão cearense? Chegou a sua hora!

As inscrições terminam no dia 1º de agosto, mas quem se inscrever até este sábado, 14 de julho ganha, um bom desconto.

As matrículas podem ser realizadas as lojas OSS no Parque do Cocó e Togo dos shoppings Benfica e Rio Mar Kennedy,

Categoria – R$ 40,00

Absoluto – R$ 20,00

Com kimono + Sem kimono (Categorias) – R$ 70,00

Com kimono + Sem kimono (Categorias + Absolutos) – R$ 100,00

Projeto Social – R$ 25,00

Vale lembrar que o evento vai premiar todos os campeões dos absolutos com kimonos.

Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (85) 8954-3813 ou pelo site www.meiaguarda.com.br

(Fonte: Assessoria de imprensa)