Seria Daniel Cormier o maior lutador de MMA da atualidade?

Após a conquista arrasadora de seu segundo cinturão, no UFC 226, Daniel Cormier coloca seu nome em um seleto grupo de atletas no MMA. Simultaneamente detentor dos títulos peso pesado e meio-pesado do Ultimate, o americano de 39 anos iguala o feito de Conor McGregor (penas e leves) e se destaca no esporte. Contudo, seria correto afirmar que a conquista dupla o coloca como o maior da atualidade?

Pensando nisso, GRACIEMAG escalou dois analistas de MMA com bagagem de sobra para comentar. Carlão Barreto e André Azevedo, do canal Combate, deixaram sua opinião sobre o assunto. Confira!

Carlão Barreto:

“O feito realizado por Daniel Cormier foi um marco histórico no esporte, sem dúvidas. Ele já entra para o hall dos grandes nomes do MMA. Agora, o melhor lutador da atualidade? Apesar da admira-lo, tenho outros nomes na sua frente, lutadores que apresentam mais recursos técnicos e táticos em minha visão, como o Demetrius Johnson e TJ Dillashaw por exemplo. São atletas que enchem mais meus olhos, mas toda admiração e respeito ao DC. O gordinho é sinistro. ”

André Azevedo:

“Maior da atualidade? Eu digo que sim. Um homem de 39 anos, campeão dos pesados e dos meio-pesados é único na história. Randy Couture teve os dois, mas não simultâneos. A forma como ele venceu o Miocic o coloca como o maior da atualidade sim. E vou além: Se o Jon Jones volta no ano que vem e o Cormier o vence, podemos colocar ele como melhor de todos os tempos.”

E você, amigo leitor? Está com Carlão Barreto ou André Azevedo? Ou tem um opinião totalmente diferente? Poste nos comentários e debata conosco!