Jiu-Jitsu: O triângulo adaptado de Fellipe Andrew na final do São Paulo BJJ Pro

Em ação no São Paulo BJJ Pro, realizado no começo deste mês de julho, Fellipe Andrew mais uma vez brilhou na faixa-preta. Para conquistar o ouro e o cheque de quatro mil reais, porém, a fera da Zenith teve que tirar uma interessante finalização da cartola.

O duelo final da categoria de pesados, contra Ruan Oliveira (Soul Fighters) foi desafiadora para Fellipe. Esperto nos ataques da guarda de Fellipe, Ruan agiu por cima na posição de embocarda, com as duas mãos na calça de Fellipe, sem se expor aos ataques no triângulo.

O que Ruan não esperava, contudo, é que uma adaptação do triângulo poderia rolar: sorrateiramente, Fellipe encaixa a mão cruzada na gola de Ruan e bate o triângulo. Sem a ajuda do ombro de Ruan, a mão cruzada de Fellipe cria o ajuste necessário para a pressão do golpe que determinou o vencedor da disputa.

Confira o lance no vídeo abaixo, atente aos detalhes e se surpreenda com as infinitas possibilidades do Jiu-Jitsu!