Vídeo: Anthony Pettis e o ajuste do armlock do triângulo no UFC 226

Mesmo com um histórico nocaute aplicado na luta principal, o UFC 226, apresentado em Las Vegas, reservou outro grande lance no seu card principal, dessa vez com o Jiu-Jitsu como carro-chefe.

Ex-campeão dos pesos leves, Anthony Pettis não vivia sua melhor fase no UFC até o último sábado, dia 7 de julho, dia no qual pisou no cage para encarar o bom de chão Michael Chiesa. Conhecido por seus golpes plásticos na trocação, Pettis teve que tirar da cartola uma bela finalização para garantir a vitória.

Depois de acertar bom soco, Pettis foi pra cima com tudo para terminar a luta. Primeiro aplicou uma gravata, mas Chiesa conseguiu sair do golpe. Em seguida, Pettis trabalhou na transição, encaixou o triângulo, melhorou o ajusta e, por fim, catou o braço para levar os três tapinhas com o armlock do triângulo.

Confira o lance no vídeo abaixo!

UFC 226

Las Vegas, Nevada

7 de julho de 2018

Daniel Cormier nocauteou Stipe Miocic aos 4min33s do R1

Derrick Lewis venceu Francis Ngannou na decisão unânime dos jurados

Mike Perry venceu Paul Felder na decisão dividida dos jurados

Anthony Pettis finalizou Michael Chiesa no armlock do triângulo aos 52s do R2

Khalil Rountree nocauteou Gokhan Saki a 1min36s do R1

Card preliminar

Paulo Borrachinha venceu Uriah Hall por nocaute técnico aos 2min38s do R2

Raphael Assunção venceu Rob Font na decisão unânime dos jurados

Drakkar Klose vence Lando Vannata na decisão unânime dos jurados

Curtis Millender venceu Max Griffin na decisão unânime dos jurados

Dan Hooker nocauteou Gilbert Durinho aos 2min28s do R1

Emily Whitmire venceu Jamie Moyle na decisão unânime dos jurados