Vídeo: Daniel Cormier nocauteia Stipe Miocic e fatura segundo cinturão no UFC 226

Noite histórica para os fãs de MMA nesse sábado, dia 7 de julho. O UFC 226, com card montado cuidadosamente para os turistas presentes na Fight Week de Las Vegas, teve na luta principal uma verdadeira colisão de campeões.

De um lado, Stipe Miocic partia em defesa do seu cinturão dos pesos pesados. Do outro, o valente e gordinho Daniel Cormier deixava seu cinturão peso meio-pesado momentaneamente para trás na busca de capturar a nova cinta, e o sucesso veio para DC.

Assim como Conor McGregor fez outrora no cage do Ultimate, Cormier venceu o campeão da categoria de cima e agora detém dois títulos simultâneos na organização. Com um forte cruzado ainda no primeiro assalto, Cormier desligou Miocic para garantir o feito.

O americano, de 39 anos, não soltou o golpe em vão: na entrevista após a vitória, Cormier revelou que havia estudado com cuidado um detalhe no jogo de Miocic, que ficava exposto após sair do clinche. E foi nessa brecha que Cormier atacou com seu golpe cirúrgico para nocautear pelo título.

Ainda no card, Paulo Borrachinha venceu Uriah Hall por nocaute no peso médio, Raphael Assunção superou Rob Font na decisão dos jurados pelos pesos-galos e Gilbert Durinho acabou nocauteado por Dan Hooker no primeiro assalto, na divisão de leves.

Confira no vídeo abaixo o lance vencedor de Daniel Cormier e os resultados completos!

UFC 226

Las Vegas, Nevada

7 de julho de 2018

Daniel Cormier nocauteou Stipe Miocic aos 4min33s do R1

Derrick Lewis venceu Francis Ngannou na decisão unânime dos jurados

Mike Perry venceu Paul Felder na decisão dividida dos jurados

Anthony Pettis finalizou Michael Chiesa no armlock do triângulo aos 52s do R2

Khalil Rountree nocauteou Gokhan Saki a 1min36s do R1

Card preliminar

Paulo Borrachinha venceu Uriah Hall por nocaute técnico aos 2min38s do R2

Raphael Assunção venceu Rob Font na decisão unânime dos jurados

Drakkar Klose vence Lando Vannata na decisão unânime dos jurados

Curtis Millender venceu Max Griffin na decisão unânime dos jurados

Dan Hooker nocauteou Gilbert Durinho aos 2min28s do R1

Emily Whitmire venceu Jamie Moyle na decisão unânime dos jurados