Vídeo: Erberth Santos passa mal e perde final do absoluto da CBJJE

Na última quinta-feira, dia 5 de julho, foi dada a largada para o torneio mais importante do calendário da CBJJE, o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo de 2018. A competição, que terá continuidade nos dias 6, 7 e 8 de julho, abriu os trabalhos com as emoções fortes entre os faixas-pretas.

Entre os destaques inscritos na competição, Erberth Santos chamou a atenção dos fãs presentes no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera. Longe dos tatames há alguns meses, a fera do Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro se jogou com tudo pesadíssimo e ficou com mil reais de premiação pelo primeiro lugar. No absoluto, porém, um acidente trouxe um rumo inesperado para a disputa.

Depois de avançar na chave de peso aberto, com três finalizações, Erberth entrou em ação contra Matheus Spirandeli, da NS Brotherhood. Erberth começou com as melhores ação, trabalhando por cima contra a guarda de Matheus. No decorrer da luta, contudo, Erberth passou mal e chegou a vomitar no tatame. Após o ocorrido, a luta foi encerrada por interrupção do árbitro, e o título ficou para Matheus, que faturou 5 mil reais além do ouro na competição.

“Ainda não estou 100%, senti muita ânsia de vômito”, disse Erberth nas redes sociais sobre o torneio. “Mérito total do meu adversário, a final regras são regras, mas estou feliz e o trabalho continua. Fiz boas lutas, consegui impor meu jogo e sair com finalização em todas as lutas antes da final.”

Confira no vídeo abaixo a final do absoluto faixa-preta e o incidente que definiu o vencedor.