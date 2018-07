Jiu-Jitsu: Igor Silva vibra no jogo do Brasil e vence fera russa em Moscou

Share it

A Rússia respira futebol com a Copa do Mundo. Mas um país com forte ligação com os esportes de combate (seu presidente, Vladimir Putin, é faixa-preta de judô) não poderia deixar passar a oportunidade de realizar um evento de lutas na capital do país. E foi o que o ACB Jiu-Jitsu fez no último final de semana ao realizar a sua décima quarta edição em Moscou. Um dos atletas escalados para participar do evento foi Igor Silva, que encarou o russo Abdurakhman Bilarov e chegou a sua terceira vitória na organização em 2018.

“Foi uma luta difícil. Fui me adaptando e sendo estratégico durante o combate. Acabei conseguindo uma boa vantagem no segundo round, o que me deu uma tranquilidade para o terceiro. Fiquei muito feliz com a vitória, principalmente porque fechei essa temporada como o atleta que obteve o maior número de vitórias na minha categoria. Espero que esse fator me ajude, e na próxima luta eu tenha a chance de disputar título”, disse Igor.

A “festa” na Rússia foi completa para Igor. Antes da luta, o faixa-preta conseguiu descolar um ingresso para assistir a partida entre Brasil e Sérvia, jogo no qual a seleção venceu por 2 a 0 e carimbou sua passagem para as oitavas de final da Copa do Mundo. “O jogo do Brasil contra a Sérvia pela Copa foi uma experiência única! Desde o hino nacional até a vitória por 2 a 0. Foi tudo muito legal. E o melhor é que eu fui pé quente nessa viagem, né? (risos), brincou Igor.

Igor acabou machucando o pé na luta e deve ficar parado um tempo. Apesar de não ter sido uma lesão séria, Igor já planejava dar um tempo para focar na família. Sua esposa está grávida e seu segundo filho está prestes a nascer.

“Agora vou dar um tempo nas viagens e focar na família, pois minha esposa está grávida e estamos nos aproximando do melhor momento, que é o nascimento da nossa menina. Será bom também para passar um pouco mais de tempo com o meu filho, que sempre me pergunta porque estou indo trabalhar toda hora (risos). Mas vou continuar treinando e estarei pronto para o próximo evento que decidir lutar”, encerrou o casca-grossa.

(Fonte: Assessoria de imprensa)