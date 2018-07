UFC 226: Max Holloway passa mal e luta por cinturão é cancelada

Share it

Faltando três dias para a realização do UFC 226, neste sábado, dia 7 de julho, a edição integrante da Fight Week do UFC em Las Vegas, uma das mais importantes do ano, sofreu uma forte baixa.

Max Holloway, campeão peso-pena da organização, passou mal após se apresentar nos treinos abertos do evento, como informou a ESPN. Depois do treino, o atleta desmaiou e teve problemas para ser reanimado. Com o ocorrido, a equipe do havaiano decidiu abrir mão da disputa com Brian Ortega na luta coprincipal do card.

Os sintomas apareceram uma semana antes, mas após visitar o hospital ele foi liberado para continuar. Com a repetição dos sintomas e o ocorrido após os treinos, ficou declarada a ausência da fera no card de sábado.

Sem substituição aparente para Ortega seguir no card, o evento agora ficam com um duelo a menos, mas a luta principal segue de pé, com a disputa do cinturão peso pesado entre Stipe Miocic e Daniel Cormier. Outras atrações do card ficam para o campeão mundial de Jiu-Jitsu Gilbert Durinho, para o ascendente peso médio Paulo Borrachinha e com o destemido peso-galo Raphael Assunção.

Veja o card atualizado abaixo.

UFC 226

Las Vegas, Nevada

7 de julho de 2018

Stipe Miocic x Daniel Cormier

Francis Ngannou x Derrick Lewis

Michael Chiesa x Anthony Pettis

Gokhan Saki x Khalil Rountree

Mike Perry x Paul Felder

Card preliminar

Paulo Borrachinha x Uriah Hall

Raphael Assunção x Rob Font

Max Griffin x Curtis Millender

Gilbert Durinho x Dan Hooker

Lando Vannata x Drakkar Klose

Jamie Moyle x Emily Whitmire