Mauro Ayres ensina transição da omoplata para a chave de pé no Jiu-Jitsu

Nosso GMI à frente da Mauro Ayres BJJ, em Ipanema, no Rio de Janeiro, Mauro Ayres visitou a academia Carlson Gracie de Irvine, nos EUA, e aproveitou para ensinar um detalhe sorrateiro para atacar na omoplata e finalizar no pé.

Na aula, com o auxílio do professor Jason, Mauro ensina como gosta de chegar na posição da omoplata, partindo da guarda fechada forçando o desequilíbrio do adversário com as duas mãos na gola. Em seguida, após mostrar outros detalhes para o golpe, Mauro simula a situação no qual o oponente não cede a omoplata, e daí parte para o plano B.

Ao invés de brigar com o adversário forte que não aceita a omoplata, Mauro gira o corpo no sentindo oposto, trava a cintura do adversário e parte para o pé, em ataque permitido apenas para atletas das faixas marrom e preta.

Veja a transição no vídeo abaixo, colha as informações mais relevantes para a sua graduação e evolua com suas adaptações no Jiu-Jitsu!

Mauro Ayres BJJ

Rua Visconde de Pirajá, 318,

Sobreloja 205 A, Ipanema

# (21) 3594-2991 / 99991-0391

bjjmauroayres@gmail.com

www.mauroayresbjj.com