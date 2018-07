Vídeo: Otávio Nalati e a vitória sobre Cássio Francis no BH Open de Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta da equipe Lloyd Irvin, Otávio Nalati sempre surpreende nos campeonatos com os seus ataques por cima, e no Belo Horizonte Open de Jiu-Jitsu, realizado no último mês de junho, não foi diferente.

Para brilhar com o ouro no pesadíssimo, Nalati primeiro teve que encarar o perigoso Cássio Francis, da Gracie Barra BH. Conhecido por sua guarda arisca, Cássio não conseguiu conter a investida de Natalati, mesmo com toda sua elasticidade.

Com pressão por cima e ajuste refinado para avançar, Nalati trabalhou a guarda de Cássio, ficou por trás e atacou. Uma infelicidade nos últimos minutos da disputa definiu Nalati como campeão, este que mais tarde ainda mordera o ouro no absoluto.

Confira o combate no vídeo abaixo!