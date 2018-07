Estrelas do Jiu-Jitsu brigam por vaga na próxima fase do Spyder Invitational

Share it

Depois das emoções de fevereiro, com o pontapé inicial para as disputas mais acirradas do Jiu-Jitsu na Coréia do Sul, o Spyder Invational avança à sua fase de quartas de final, com outras grandes batalhas agendadas.

O evento será realizado no dia 21 de julho, no Parque Olímpico K-Art Hall, em Seul. Nomes como Shane Hill-Taylor, faixa-preta campeão mundial peso leve em 2018, e Kaynan Duarte, campeão peso e absoluto faixa-marrom e recém graduado faixa-preta, se unem a outros nomes de famosos como Paulo Miyao, AJ Agazarm, Charles Negromonte e mais feras da arte suave.

Serão definidos os semifinalistas dos dois torneios do Spyder: até 76kg e acima de 76kg. As chaves foram riscadas e agora basta saber quem estará mais próximo do título no evento de novembro.

Confira abaixo quem pega quem nas inflamadas quartas de final

Até 76kg

Paulo Miyao (Unity) x matheus Gabriel (Checkmat)

AJ Agazarm (Gracie Barra) x Isung Jang (Wire BJJ)

Shane Hill-Taylor (Lloyd Irvin) x Jonnatas Gracie (Atos JJ)

Masahiro Iwasaki (Carpa Diem) x Hugo Marques (Soul Fighters)

Acima de 76kg

Vinicius Ferreira (Alliance) x Charles Negromonte (Roger Gracie)

Kaynan Duarte (Atos JJ) x Matheus Godoy (Alliance)

Craig Jones (Absolute MMA) x DJ Jackson (Lloyd Irvin)

Vitor Hugo (Ribeiro) x Tommy Langaker (Kimura)