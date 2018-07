Vídeo: O leglock aplicado em 20s na final do Spanish National de Jiu-Jitsu

Share it

Atleta de nacionalidade pitoresca nos campeonatos de Jiu-Jitsu, o moldávio Eldar Rafigaev foi destaque no Spanish National da IBJJF, realizado neste mês de junho.

A disputa que valeu destaque foi pelo ouro pesadíssimo na faixa-preta, no qual Eldar encarou Rodrigo Silva. O duelo durou pouco mais de 20s, com um lance só para definir após feitas as pegadas. Para vencer, Eldar puxou, colocou na de la riva invertida, inverteu para isolar a perna adversária e num bote só finalizou na perna.

Reveja o lance, estude as pegadas e movimentações, e coloque este lance de uma só vez no seu jogo!