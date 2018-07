Igor Tigrão, Fellipe Andrew, Hugo Marques, José Tiago e mais premiados no SP BJJ Pro

Share it

Se lutar em busca de grandes vitórias e a glória de reinar no topo do pódio, com uma brilhante e dourada medalha no peito já é bom, imagine lutar por tudo isto e ainda levar uma bela premiação em dinheiro? Foi isso que rolou no último final de semana, em Barueri, no São Paulo BJJ Pro.

Competidores de todas as partes do Brasil entraram na disputa em busca do prêmio do absoluto, além dos faixas-pretas no adulto masculino, que tiveram cheques em jogo em cada categoria de peso.

Entre os vencedores na faixa-preta, que levaram quatro mil reais cada um, tivemos Igor “Tigrão” Schneider (NS Brotherhood), no pesadíssimo; Fellipe Andrew (Zenith), no pesado; Hugo Marques (Soul Fighters) no médio; e José Tiago (Cicero Costha), no pena. No feminino faixa-preta, no absoluto, Carina Santi (G13BJJ) levou a melhor e faturou mil e quinhentos reais.

Confira na lista abaixo os pódios na faixa-preta, e para os resultados completos, clique aqui!

Black / Adult / Male / Feather

1 – José Tiago da Silva Barros – Cicero Costha Internacional

2 – Pedro Paulo Dias Clementino – Cantagalo Team

3 – Eduardo de Souza Campos – Nova União

3 – Pedro Petrônio Valença Neto – PSLPB Cicero Costha

Black / Adult / Male / Middle

1 – Hugo Doerzapff Marques – Soul Fighters BJJ Tijuca

2 – Chaise Olimpio Ivo Cavalcante Albuquerque – GF Team Rondônia

3 – Diego Vivaldo Anjos Ferreira – Guigo JJ

3 – Yan Lucas Cordeiro Paiva – Ribeiro Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva – Zenith BJJ

2 – Ruan Marques de Oliveira – Soul Fighters BJJ Tijuca

3 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – Kaynan Casemiro Duarte – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Igor Gregório Schneider – Ns Brotherhood

2 – Admilson Gobi Junior – Team Lloyd Irvin Brazil

3 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin Brazil

3 – Otavio Tome Serafim – Alliance

Black / Adult / Female / Light

1 – Luciane dos Santos Silva – Gracie Barra

2 – Andressa Lídia de Souza – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Maria de las Mercedes Barcia – Lotus Club International

Black / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Jessica Constance Swanson – Soul Fighters BJJ Connecticut

2 – Ana Paula Cardoso do Nascimento – GF Team

Black / Adult / Female / Heavy

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

2 – Francisca Sofía Florás Guerraty – PSLPB Cicero Costha

Black / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Joaquina dos Santos Bonfim Neta – Gracie Barra

Black / Adult / Female / Open Weight

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

2 – Jessica Constance Swanson – Soul Fighters BJJ Connecticut

3 – Francisca Sofía Florás Guerraty – PSLPB Cicero Costha

3 – Luciane dos Santos Silva – Gracie Barra