Horlando Monteiro brilha com quatro ouros no American National de Jiu-Jitsu

Share it

Depois de receber o Mundial de Jiu-Jitsu 2018, a Walter Pyramid, conhecida por nós como a Pirâmide de Long Beach, recebeu outro grande torneio com altos craques da arte suave. O American National de Jiu-Jitsu, realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, reuniu competidores com e sem kimono de todas as partes dos EUA para brigar pelo ouro e pontos importantes no ranking da IBJJF.

Entre os faixas-pretas no adulto, o nome de grande destaque foi Horlando Monteiro, da GD Jiu-Jitsu. A fera estava com potência máxima na competição e faturou quatro ouros, com os títulos no peso e no absoluto, com e sem kimono.

Nas disputas de kimono, Horlando venceu Rafael Lima (Atos) no peso pesado, e no absoluto encarou e bateu James Puopolo (Ribeiro JJ). Já no sem pano, primeiro faturou o peso pesado ao vencer Nisar Loynab (Atos) para em seguida finalizar Manuel Ribamar (Unity) com um armlock do triângulo.

No feminino de kimono, destaque para Andressa Cintra, da Checkmat. Após ficar com a prata no meio-pesado, ao tropeçar na estreante na faixa-preta Brenda Heller (Gracie Humaitá), Andressa sacudiu a poeira e voltou com tudo no absoluto, para fechar o pódio com a companheira de equipe e campeã peso-pena Karen Borges.

Confira abaixo os resultados finais da faixa-preta!

KIMONO

Black / Adult / Male / Rooster

1 – Carlos Alberto Oliveira Da Silva – GF Team

2 – Nobuhiro Sawada – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Lucas dos Santos Pinheiro – Atos Jiu-Jitsu

2 – João Pedro Oliveira Rodrigues – Soul Fighters BJJ

Black / Adult / Male / Feather

1 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

2 – Richar Emiliano Nogueira – PSLPB Cicero Costha

3 – Kevin Javier Mahecha – American Top Team

3 – Rodrigo Lopes Cardoso – LEAD BJJ

Black / Adult / Male / Light

1 – Lucas Sette C. Valente Tobias – Gracie Barra

2 – Cesar Casamajó Cardoso – Caveirinha Jiu-Jitsu Family

3 – Piter Frank Almeida Silva – Alliance

3 – Rodrigo Lamounier de Freitas – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Middle

1 – Sean Douglas Roberts – CheckMat

2 – Ben Henderson – JCBJJ

3 – Hugo Valdemar Gonzalez Alcala – Gracie Humaita

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Manuel Ribamar V. de Oliveira Filho – Unity Jiu-jitsu

2 – Gabriel Corrêa Rocha – Gracie Barra

3 – Nisar Amin Loynab – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Horlando de Jesus Monteiro – GD Jiu-Jitsu Association

2 – Rafael Vasconcelos de Lima – Atos Jiu-Jitsu

3 – Gianni K. T. E. Crivello – Ralph Gracie

3 – Tanner Nicholas Weisgram – Sylvio Behring USA

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – James Richard Puopolo – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Wellington Modena Peroto – One Jiu-Jitsu USA

3 – Daniel Hampton – GD Jiu-Jitsu Association

3 – Kaio Cesar Abrantes Fonseca – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Joseph Moku Kahawai Jr. – Beyond Jiu-Jitsu

2 – John Leslie Hansen – Rodrigo Vaghi BJJ

3 – Arin Adjamian – Zenith BJJ

3 – Francisco Carlos de Leon – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Horlando de Jesus Monteiro – GD Jiu-Jitsu Association

2 – James Richard Puopolo – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Alexandre Faria Molinaro – Carlson Gracie Team

3 – Wellington Modena Peroto – One Jiu-Jitsu USA

Black / Adult / Female / Light-Feather

1 – Mayssa Caldas Pereira Bastos – GF Team

2 – Patrícia Maria N. Fontes dos Santos – CheckMat

3 – Bruna Burns – Zenith BJJ

Black / Adult / Female / Feather

1 – Karen Deisy Antunes Girotto Borges – CheckMat

Black / Adult / Female / Light

1 – Tammi Alana Musumeci – Caio Terra Association

2 – Sarah Johnel Black – GD Jiu-Jitsu Association

3 – Y.X. Xiong – Gracie Humaita

Black / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Brenda Heller Pessoa Freitas – Gracie Humaita

2 – Andressa Mezari Cintra – CheckMat

Black / Adult / Female / Heavy

1 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – Unity Jiu-jitsu

Black / Adult / Female / Open Class

1 – Andressa Mezari Cintra – CheckMat

2 – Karen Deisy Antunes Girotto Borges – CheckMat

3 – Mayssa Caldas Pereira Bastos – GF Team