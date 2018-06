Jiu-Jitsu: O armlock campeão de Ilima-Lei Macfarlane no Bellator 201

Share it

Valendo o título peso-mosca do Bellator 201, realizado nessa sexta-feira, dia 29 de junho, a pequena finalizadora Ilima-Lei Macfarlane mais uma vez mostrou seu Jiu-Jitsu afiado, em evento transmitido com exclusividade pelos canais Fox Sports.

O duelo de Macfarlane presentou os fãs de MMA com mais uma bela finalização em lutas principais, desta vez sobre Alejandra Lara. A disputa, agendada para cinco assaltos, terminou no terceiro com a transição que valeria o título.

Após boa disputa em pé com melhores ações de Macfarlane no solo, a terceira etapa da luta definiu o resultado. Após fazer bela transição por cima, Macfarlane girou para atacar no braço. A havaiana brigou muito para concluir o ajuste, mas os três tapinhas vieram enfim, aos 3min55s do round.

Confira o lance da finalização no vídeo abaixo!