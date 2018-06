Jiu-Jitsu: Roger Gracie ensina variação da kimura para o estrangulamento

Share it

Sempre com ótimas transições e finalizações, o astro Roger Gracie, faixa-preta consagrado pela Gracie Barra, tem ensinado seus melhor truques para nossos parceiros do canal Dojjo, e hoje nós separamos uma dessas técnicas para você aprender aqui conosco.

Na aula, professor Roger mostra como gosta de fazer como plano B caso o adversário se feche na defesa da kimura. Golpe tradicional aplicado por cima, a chave kimura por vezes esbarra no oponente de pegada firme, que complica a execução da alavanca. Para Roger, esta é a oportunidade de variar e atacar pelas costas.

Na transição, Roger traz a pegada para a axila e pesa o corpo sobre o ombro do oponente de lado, para que este não tenha mobilidade. Em seguida, gira para passar a perna, faz a pegada em volta do adversário e se posiciona para trazer o esmo para trás, e fechar a pegada de costas.

Confira em detalhes no vídeo abaixo e não perca as posições de Roger Gracie no canal Dojjo!