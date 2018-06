Jiu-Jitsu: Uma passagem eficiente da guarda De La Riva com Matheus Zimmermann

Share it

Sempre de olho nas melhores opções para melhorar o seu Jiu-Jitsu, o professor Matheus Zimmermann, da nossa GMI Top Brother no sul do Brasil, trouxe uma opção simples e eficiente para superar uma guarda comum nos treinos e campeonatos.

A guarda de lariva, posição de gancho muito usada pelos guardeiros mais ferrenhos, pode ser passada com o detalhe inteligente de Zimermann, como o mesmo ensina no vídeo abaixo, também publicado no seu site, o www.zjiujitsu.com.br .

Para avançar contra o gancho e chegar na lateral, Zimermann se coloca primeiro contra a perna que domina o passador, para em seguida chutar a pegada do guardeiro e pular no sentido oposto, para conquistar o cem-quilos.

Para entender melhor a jogada, veja o vídeo abaixo e leia mais detalhes sobre a posição no www.zjiujitsu.com.br !