Vídeo: As melhores finalizações do Mundial de Jiu-Jitsu 2018 na faixa-preta

Em dois dias recheados de lutas, os melhores faixas-pretas do planeta deram mais um show de Jiu-Jitsu, desta vez no Mundial da IBJJF, que rolou entre o fim de maio e o início de junho.

Mesmo com batalhas épicas e lances de habilidade extrema, o ponto alto da arte suave continua sendo a finalização, e muitas das grandes lutas deste Mundial terminaram com os três tapinhas.

No vídeo abaixo, compilado pelo Flograppling, você confere as melhores finalizações dos campeões e destaques na faixa-preta adulto. Veja e relembre as emoções do Mundial 2018!