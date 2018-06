Vídeo: Braulio Estima e o segredo para não perder o Estima Lock no Jiu-Jitsu

Share it

Consagrado faixa-preta de Jiu-Jitsu e professor na nossa GMI Gracie Barra Birmingham, na Inglaterra, Braulio Estima traz o macete crucial para você finalizar com propriedade no Estima Lock.

Para aplicar a chave, aprimorada por Braulio e o irmão Victor Estima ao longo de anos nos maiores torneio de Jiu-Jitsu do mundo, é preciso isolar o pé adversário que será atacado, aplicar uma pegada tal qual a do mata-leão, e sentar-se com o pé do adversário justo no golpe.

O segredo para aplicar a finalização com maestria é explicado por Braulio. Primeiro, o faixa-preta atenta para que a perna do adversário esteja flexionada, para que este não tenha ângulo corporal para girar e defender. Depois de feita a pegada, com o calcanhar de aquiles encaixado na curvatura entre o bíceps e o antebraço, Braulio senta e se posiciona para arrochar, com sua perna encaixada no quadril inimigo para que este tenha menos mobilidade para girar.

Para conferir os detalhes da posição, com a explicação detalhada do professor, veja o vídeo abaixo!

Gracie Barra Birmingham

123 Bath Row

Birmingham City Centre, UK B15 1LS

# 0121 616 2760

info@gbbirmingham.com

http://gbbirmingham.com/

@gb_birmingham