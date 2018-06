BH Open: Otávio Nalati fatura peso e absoluto; Alberto Ramos conquista quatro ouros

Share it

Realizado no último final de semana, nos dias 23 e 24 de junho, o Belo Horizonte Open da IBJJ trouxe a nata da Jiu-Jitsu para duelos de tirar o fôlego no Mineirinho, famoso estádio da capital de Minas Gerais.

Dentre os guerreiros de todas as faixas e categorias, os destaques do final de semana ficaram para a elite entre os faixas-pretas. No masculino, Otávio Nalati (Lloyd Irvin) levou a melhor e voltou para casa com ouro duplo após vencer no pesadíssimo e no absoluto. Entre as mulheres, Tayane Porfírio ficou com o título duplo, sem adversárias tanto no superpesado quanto no aberto.

Para Nalati, a glória veio após superar o casca-grossa local Cássio Francis (Gracie Barra) no pesadíssimo, para em seguida encarar o veloz Sérvio Tulio (Gracie Barra), que havia conquistado o título no meio-pesado mais cedo. Nalati usou sua pressão por cima e conquistou a vitória dupla no adulto faixa-preta.

Já no master, dois representantes do nosso time GMI fizeram bonito. O professor Alberto Ramos, da GFTeam Cachambi, voltou para casa com quatro ouros no peito, ao vencer no peso pesado de kimono, no superpesado sem kimono, e no absoluto em ambas as categorias. Outro GMI que brilhou na competição foi Guilherme Iunes, das filiais Bandeirantes e Recreio da Gracie Barra, que mordeu o ouro no peso médio de kimono, além da prata no sem kimono.

Confira abaixo os resultados completos da faixa-preta!

KIMONO

Preta / Adulto / Masculino / Pluma

1 – David Herrera Junior – Soul Fighters BJJ

2 – Douglas Rufino da Silva – Cantagalo Team

3 – Pedro Henrique D. M. de Azevedo – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Wille Pinto Vilar – Gracie Humaita

Preta / Adulto / Masculino / Pena

1 – Rene Alves de Lima – PSLPB Cicero Costha

2 – Marcos Guilherme Robatini Del Campo – Alliance

3 – Ighor Luis Alvim Horta – Brazilian Top Team

3 – Kennedy Dias Ribeiro – Soul Fighters BJJ

Preta / Adulto / Masculino / Leve

1 – Ygor dos Santos Rodrigues – Equipe Marcio Rodrigues

2 – Anselmo dos Santos Gomes – Corpo e Mente

3 – Lucas de Araujo Gomes – Alliance

3 – Paulo Henrique Alves da Silva – Qatar BJJ Brasil

Preta / Adulto / Masculino / Médio

1 – Yan Lucas Cordeiro Paiva – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Vagner Nascimento de Azevedo Jr – CheckMat

3 – Jose Lucas Menezes Amorim – Gracie Barra JJ

3 – Ygor Machado Dantas – CheckMat

Preta / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Servio Tulio Cardoso Guimarães Junqueira – Gracie Barra

2 – Abner Soares de Souza – Brazilian Top Team

3 – Christofer Biude Moreira Feijó – Atos Jiu-Jitsu

3 – Pedro Arcuri Lemos – Gracie Barra JJ

Preta / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

2 – Richard Gonçalves – Gracie Barra

3 – Moises Fernandes Cavalcante – JFC Almeida JJ

3 – Victor Hugo Barbosa Felix – Gracie Barra

Preta / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Olavo dos Santos – Phelippe Lira Jiu-Jitsu

2 – Rafael Reis Leite – Qatar BJJ Brasil

3 – Breno Maia Mascarenhas – Gracie Barra

3 – Vandré Tavares Barbosa – Nova União

Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

2 – Cássio Francis da Silva – Gracie Barra

3 – Romilson Rodrigues Braga – Gracie Barra

3 – Sergio Teixeira de Britos – DDR JJ

Preta / Adulto / Masculino / Absoluto Único

1 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

2 – Servio Tulio Cardoso Guimarães Junqueira – Gracie Barra

3 – Pedro Arcuri Lemos – Gracie Barra JJ

3 – Sergio Teixeira de Britos – DDR JJ

Preta / Master 1 / Masculino / Pluma

1 – José Eduardo de Oliveira – Equipe Bravo JJ

2 – Albert Sant’anna de Carvalho – GF Team

3 – Luiz Fernando Ribeiro de Andrade – GF Team

Preta / Master 1 / Masculino / Pena

1 – Thiago Gonçalves dos Santos – Tata Team JJ

2 – Thiago Marques Teixeira Silva – Lótus Club

3 – Daniel Willians Pereira – Caveirinha Jiu-Jitsu Family

3 – Raonni Alecio Silva Pereira – Caveirinha Jiu-Jitsu Family

Preta / Master 1 / Masculino / Leve

1 – Carlos Eduardo Guedes Da Silva – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Genes Martins de Freitas Neto – Neto Fight Team

3 – Rafael Frota Rizzi de Azevedo – Nova União

3 – Ualace de Oliveira Ramos – Neto Fight Team

Preta / Master 1 / Masculino / Médio

1 – Guilherme Ferreira Iunes – Gracie Barra

2 – Yan de Andrade Mccane – Marcelo Galo Jiu-Jitsu

3 – Flavio Alexandre Bastos de Abreu – Brazilian Top Team

3 – Wagner Geovanini – Brazilian Top Team

Preta / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Julio Andrade Viotti – FF Team BJJ

2 – Artur Filipe Salvador Martins – Caveirinha Jiu-Jitsu Family

3 – Júlio Cesar Rocha – GF Team

3 – Pedro Delmonte Junior – Brazilian Top Team

Preta / Master 1 / Masculino / Pesado

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Bruno de Barros Rocha – CheckMat

3 – Bruno Messias Gonçalves – Leão Dourado

3 – Fabrício Bernardo Ribeiro da Silva – Gordo Jiu-Jitsu

Preta / Master 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Thiago Cidro dos Santos – GF Team

2 – Marcus Paulo Senem da Silva – Equipe Peposo Team

3 – Francisco Daniel Coutinho Tavares – Pantera Negra

3 – Gustavo Saveiro Oddone – Gracie Barra

Preta / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Fernando Trindade Clemente – Gracie Barra

2 – Mauro Biazoto Junior – Gracie Barra

3 – Leonardo Rocha da Cunha – J. Extremo

3 – Vinicius de Barros – Gracie Barra JJ

Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto Único

1 – Thiago Cidro dos Santos – GF Team

2 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

3 – Bruno de Barros Rocha – CheckMat

3 – Fernando Trindade Clemente – Gracie Barra

SEM KIMONO

Preta / Adulto / Masculino / Pena

1 – Marcos Guilherme Robatini Del Campo – Alliance

2 – Daniel Willians Pereira – Caveirinha Jiu-Jitsu Family

Preta / Adulto / Masculino / Leve

1 – Lucas de Araujo Gomes – Alliance

2 – Ygor dos Santos Rodrigues – Equipe Marcio Rodrigues

3 – Djalma Santana C. Júnior – PSLPB Cicero Costha

3 – Gabriel Brasil – Tata Team JJ

Preta / Adulto / Masculino / Médio

1 – Phillip Augusto Diniz Franca – Gracie Barra

2 – Paulo Henrique Alves da Silva – Qatar BJJ Brasil

Preta / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Juan Marcel Viana – FF Team BJJ

Preta / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Alessandro Oliveira Soares Júnior – Equipe Gambulino Team de Jiu-Jitsu

2 – Christofer Biude Moreira Feijó – Atos Jiu-Jitsu

3 – Moises Fernandes Cavalcante – JFC Almeida JJ

Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Olavo dos Santos – Phelippe Lira Jiu-Jitsu

2 – Vinicius de Barros – Gracie Barra

Preta / Adulto / Masculino / Absoluto Único

1 – Lucas de Araujo Gomes – Alliance

2 – Juan Marcel Viana – FF Team BJJ

3 – Djalma Santana C. Júnior – PSLPB Cicero Costha

3 – Olavo dos Santos – Phelippe Lira Jiu-Jitsu

Preta / Master 1 / Masculino / Pena

1 – José Eduardo de Oliveira – Equipe Bravo JJ

2 – André Brumano Castro – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Albert Sant’anna de Carvalho – GF Team

3 – Marcos Guimaraes Trindade – Qatar BJJ Brasil

Preta / Master 1 / Masculino / Leve

1 – Carlos Eduardo Guedes Da Silva – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Genes Martins de Freitas Neto – Neto Fight Team

3 – Jean Rosa da Silva – Leão Dourado

3 – Rafael Frota Rizzi de Azevedo – João Roque JJ

Preta / Master 1 / Masculino / Médio

1 – Cristovam Alessander Jardim de Castro – Tata Team JJ

2 – Guilherme Ferreira Iunes – Gracie Barra

3 – Dacio Fernandes de Lima – Nova Uniao Bahia

3 – Victor Guimaraes Pires da Silva – HBJ

Preta / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Julio Andrade Viotti – FF Team BJJ

2 – Odair José Martins Cavalcanti – Brazilian Top Team

3 – Farley da Silva Santos – Equipe Peposo Team

Preta / Master 1 / Masculino / Pesado

1 – Bruno de Barros Rocha – CheckMat

Preta / Master 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Francisco Daniel Coutinho Tavares – Pantera Negra

3 – Gustavo Saveiro Oddone – Gracie Barra

Preta / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Thiago Cidro dos Santos – GF Team

2 – Leonardo Rocha da Cunha – J. Extremo

3 – Fernando Trindade Clemente – Gracie Barra

Preta / Master 1 / Masculino / Absoluto Único

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Francisco Daniel Coutinho Tavares – Pantera Negra

3 – Fernando Trindade Clemente – Gracie Barra

3 – Odair José Martins Cavalcanti – Brazilian Top Team