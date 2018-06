Vídeo: Lyoto Machida comenta saída do UFC e contrato com o Bellator

Share it

No dia 12 de maio de 2018, no UFC Rio, os fãs aplaudiram de pé a última luta de Vitor Belfort, que com a chegada do fim de seu contrato aposentara seu par de luvas. O que os fãs não sabiam, porém, é que outro ex-campeão fazia ali seu último duelo na organização de Dana White.

Lyoto Machida, ex-dono do cinturão dos meio-pesados, também teve no UFC Rio sua última luta do contrato, e com boa negociação acabou assinando com o Bellator, principal concorrente do UFC. O anúncio pegou de surpresa fãs e a imprensa no último sábado, dia 23 de junho.

O faixa-preta de Jiu-Jitsu e karatê falou sobre a mudança no vídeo abaixo, celebrando a ida para a organização de Scott Coker e falando sobre os ciclos da vida.

Confira no vídeo abaixo e poste nos comentários: quem deve fazer as boas-vindas ao Dragão no Bellator?