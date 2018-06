Jiu-Jitsu: A kimura que salvou Ovince St-Preux no UFC Cingapura

Share it

A manhã deste sábado, dia 23 de junho, foi de muito MMA coma realização do UFC Cingapura, exibido ao vivo pelo Combate. Na luta principal, Leon Edwards bateu o veterano Donald “Cowboy” Cerrone na decisão dos jurados, mas foi na luta coprincipal que os fãs do Jiu-Jitsu vibraram.

Em duelo de meio-pesados, Ovince St-Preux encarou Tyson Pedro em uma verdadeira colisão de máquinas. Jovem e sedento, Tyson trouxe complicações para St-Preux na luta em pé, mas foi aí que o Jiu-Jitsu apareceu para mudar o rumo da disputa.

Acostumado a surpreender seus adversários estrangulando por cima, St-Preux desta vez atacou no braço para vencer. Tyson até tentou se defender, mas a pujança de St-Preux foi determinante para explodir as pegadas e finalizar na kimura vencedora.

None

Leon Edwards venceu Donald “Cowboy” Cerrone na decisão unânime dos jurados

Ovince St-Preux finalizou Tyson Pedro na kimura aos 2min34s do R1

Jessica Eye venceu Jessica Clark na decisão unânime dos jurados

Li Jingliang venceu Daichi Abe na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Petr Yan venceu Teruto Ishihara por nocaute técnico aos 3min28s do R1

Yadong Song venceu Felipe Sertanejo por nocaute aos 4min59s do R2

Shane Young venceu Rolando Dy por nocaute técnico aos 4min40s do R2

Kenan Song venceu Hector Aldana nocaute técnico aos 4min45s do R2

Jake Matthews finalizou Shinsho Anzai no mata-leão aos 3min44s do R1

Yan Xiaonan venceu Viviane Sucuri na decisão unânime dos jurados

Matt Schnell venceu Naoki Inoue na decisão dividida dos jurados

Ulka Sasaki finalizou Jenel Lausa no mata-leão aos 4min04s do R2

Ji Yeon Kim venceu Melinda Fabian na decisão dividida dos jurados