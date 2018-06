Vídeo: Campeão do ADCC e bicampeã olímpica de judô finalizam com o Jiu-Jitsu no PFL2

Share it

Noite agitada para o fã de MMA nessa atípica quinta-feira, dia 21 de junho, com a realização da segunda edição do Professional Fighters League (PFL), direto de Chicago, nos EUA. O evento contou com treze lutas no card, nocautes belos e, é claro, destaque para duas finalizações que chamaram a atenção do fã de Jiu-Jitsu.

No card preliminar, o brasileiro Vinny Magalhães, campeão do ADCC e campeão mundial sem kimono, mostrou seu refinado jogo de solo contra Jamie “The Real Deal” Abdallah. Sem dar chances para o oponente, Vinny levou para o solo, fez a transição para as costas e estrangulou ainda no primeiro assalto.

Já no card principal, na única superluta feminina do evento, a americana Kayla Harrison, bicampeã olímpica de judô e aguardada atleta a fazer sua transição para o MMA, encarou Brittney Elkin. Para muitos, a comparação com Ronda Rousey era inevitável, e após a vitória no PFL ver similaridades entre as loiras será ainda mais evidente.

Para vencer seu combate, Kayla levou a luta para o solo, atacou no braço com o corpo invertido, fez um belo giro para ter melhor alavanca no braço e finalizou com proeza no armlock.

Na luta princial, Will Brooks, ex-campeão do Bellator e ex-atleta do UFC, fez um jogo conservador de quedas e grappling para superar o brasileiro Luis “Buscapé” Firmino, na decisão dos jurados.

E você, o que achou das finalizações do PFL2? Poste nos comentários!