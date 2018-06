Jiu-Jitsu: O estrangulamento arco e flecha de Claudia do Val no Spanish National

Share it

Depois de conquistar o ouro meio-pesado no Mundial de Jiu-Jitsu, Claudia do Val não quis saber de férias e já voltou com tudo ao cenário competitivo.

Na busca de pontos para o ranking faixa-preta 2018/2019, a faixa-preta da equipe De La Riva entrou em ação no Spanish National, que rolou no último final de semana, em Guadalajara, México.

Para brilhar no torneio e voltar com o ouro duplo na mochila, após não encontrar adversárias no super-pesado, Claudia encarou Charlotte von Baumgarten (Alliance) no absoluto.

Conhecida por seu jogo perigoso por baixo, Claudia encarou a guarda de Charlotte, abriu para passar, ganhou as costas e atacou com precisão no estrangulamento arco e flecha.

