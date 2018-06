Gegard Mousasi e Rory MacDonald fazem superluta por cinturão no Bellator

Share it

Além do aguardado reencontro de Wanderlei Silva e Rampage Jackson, o card do Bellator que está sendo montado para o dia 29 de setembro, na Califórnia, acaba de receber outra grande adição.

Em duelo que deve ser definido como luta principal do card, exibido no Brasil com exclusividade pelos canais Fox Sports, Gegard Mousasi e Rory MacDonald medirão forças.

Detalhe importante para a disputa é que ambos os atletas detém cinturões da organização, Mousasi nos médios e MacDonald nos meio-médios. O duelo, porém, será válido na divisão até 84kg, no qual Mousasi reina como campeão.

Mousasi (44v, 22d, 2e) vem de importante sucesso sobre Rafael Carvalho no Bellator 200, em maio, enquanto MacDonald (20v, 4d) conquistou o título ao superar o também brasileiro Douglas Lima, no Bellator 192, em janeiro.

E você, amigo leitor, já tem sua aposta para esta colisão de campeões no Bellator? Comente conosco!