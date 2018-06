Vídeo: Wanderlei Silva confirma retorno ao MMA contra Rampage Jackson no Bellator

Share it

No dia 29 de setembro, o mundo do MMA terá um retorno mais do que aguardado. Wanderlei Silva, ex-campeão do Pride e veterano do UFC, estará em ação no Bellator, evento que tem transmissão exclusiva no Brasil pelos canais Fox Sports.

Para enfrentar o “Cachorro Louco”, um adversário conhecido: mais uma vez o brasileiro terá que medir forças contra Quinton Rampage Jackson, em duelo que marca a trilogia entre eles.

Com 2 a 1 no placar de encontros (Duas vitórias para o brasileiro no Pride e uma para o americano no UFC), Wand disse que está a todo vapor para o seu retorno, em evento ainda sem número que será realizado na Califórnia.

Confira no vídeo abaixo o anúncio de Wanderlei Silva para a disputa e logo abaixo um compilado com os melhores lances dos três encontros entre Wanderlei Silva e Rampage Jackson!