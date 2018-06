Goiânia promete grande festa com o International Pro da UAEJJF

Share it

Nos dias 23 e 24 de junho, em Goiás, será realizado o International Pro de Goiânia, organizado pela UAE Jiu-Jitsu Federation em parceria com a COJJ, Centro-Oeste Jiu-Jitsu. O presidente da federação local, Rodrigo Castro, contou sobre a expectativa para o evento que vai premiar os campeões com vagas e passagens para o Grand Slam do Rio de Janeiro.

“Estamos muito felizes com o evento, esta é a segunda edição em nosso estado e estamos fortalecendo a cada ano. Os atletas estão gostando de lutar os eventos da UAEJJF. Isso é muito importante para nós, já que é um evento com uma chancela Internacional e um respaldo da UAE”, comentou o presidente, que seguiu falando mais sobre o torneio:

“Nós da COJJ temos um ranking interno dos eventos que realizamos em nossa região (Goiás e Brasília) e este evento tem o peso 3, o maior peso em nosso ranking. Com isso, os atletas vão em busca dos pontos e de um título Internacional com a chancela da UAEJJF, que é muito importante para qualquer currículo de qualquer atleta”, apontou.

Sobre o impacto do evento na fomentação do Jiu-Jitsu local, o presidente da COJJ comentou a importância para os lutadores da região que buscam participar de um evento de alto nível para conquistar prêmios e passagens.

“Essa parceria da FBJJ e a COJJ só tem a crescer, trazendo eventos como este para nossa região. Isso só nos fortalece e, principalmente, aos atletas que vão em busca de títulos reconhecidos e um ranking realmente importante. Este evento já faz parte de nosso calendário para os próximos anos e teremos mais novidade no ano que vem”, encerrou.

SERVIÇO

International Pro de Goiânia (GO)

Data: 23 e 24 de junho

Local: Colégio Hugo de Carvalho Ramos

(Fonte: Assessoria de imprensa)