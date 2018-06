Vídeo: Relembre João Miyao x Otávio Nalati e o poder da guarda no Jiu-Jitsu

Share it

O poder do Jiu-Jitsu não se baseia no físico, mas na física. Sim, pois uma vez no chão, dois indivíduos de massas diferentes se equalizam em termos de força, e isso permite que o magrinho e fracote use recursos técnicos para não ser subjugado por um rival maior e mais pesado.

Tudo isso é bonito na teoria, mas que tal rever na prática? Confira este duelo no absoluto em 2012, entre os hoje campeões na faixa-preta João Miyao e Otavio Nalati. Na época, os dois eram ainda faixas-roxas aspirantes à fama.

Assista, estude e não pare de se surpreender com a arte suave!